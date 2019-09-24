Пресс-секретарь Януковича сообщил об отмене санкции Европейского суда в отношении политика

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь экс-президента Украины Виктора Януковича Юрий Кирасир сообщил о снятии санкций Европейского суда с бывшего главы государства.

"Решение Европейского суда от 24.09.2019 года об отмене санкций в отношении экс-президента Украины В. Ф. Януковича за 2018-2019 годы является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В. Ф. Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как на Украине, так в Европейском союзе", - написал Кирасир в Facebook.

Он подчеркнул, что "на протяжении пяти лет прошлая украинская власть и подконтрольная ей Генпрокуратура вели масштабную кампанию по дезинформации граждан Украины и международного сообщества, не имея каких-либо доказательств и фальсифицируя материалы, навязывали миф о якобы причастности президента Виктора Януковича к различным преступлениям".

Однако, по его словам, в этот период власти многих стран, включая все страны Европейского союза и Швейцарию, официально подтвердили отсутствие на их территории банковских счетов или любых иных активов, принадлежащих экс-президенту.

"Генеральная прокуратура Украины официально подтвердила, что президент Янукович не является обвиняемым в совершении какого-либо экономического или коррупционного преступления. Президент Янукович также не является обвиняемым в организации массовых убийств правоохранителей и митингующих в Киеве в феврале 2014 года, - продолжил Кирасир. - Напротив, все чаще появляется информация, в том числе и из-за рубежа, а также от пострадавших участников протестов, других свидетелей и очевидцев, что массовые убийства были тщательно спланированной чудовищной провокацией, организованной представителями руководства "майдана" для срыва Cоглашения об урегулировании политического кризиса и для силового захвата власти". Кирасир также отметил, что в настоящее время в апелляционной инстанции обжалуется и решение Оболонского суда в отношении Януковича.

"Своим нынешним решением Европейский суд окончательно подтвердил необоснованность ранее выдвигаемых обвинений политических оппонентов В. Ф. Януковича", - подчеркнул Кирасир и добавил, что адвокаты будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел.

Решение Оболонского суда

24 января Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович не участвовал в процессе, с февраля 2014 года он проживает в России.

Защитники экс-президента назвали решение суда необоснованным, принятым под давлением. Адвокаты обжаловали приговор в суде. Киевский апелляционный суд в ходе заседания 23 сентября приобщил к делу ряд важных доказательств защиты и объявил перерыв до 30 сентября. При этом суд отклонил ходатайство защиты об участии в деле Януковича в режиме видеоконференции в порядке международно-правовой помощи.