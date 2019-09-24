Госдеп: обвинения против Ирана в нападении на Saudi Aramco основаны на разведданных

ТАСС, 24 сентября. Страны, обвинившие Иран в причастности к атакам на объекты нефтяной компании Saudi Aramco, исходят из разведданных. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в интервью телеканалу Sky News Arabia .

"Страны, возложившие на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты, основывают свои обвинения на разведданных. Ракеты, атаковавшие объекты, прилетели с севера, а не со стороны Йемена", - подчеркнул Хук.

Он также отметил, что усиление присутствия США в регионе Персидского залива способствовало сдерживанию Ирана.

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие об использовании при совершении диверсии 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов.

США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.