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Трамп: высказывания демократов об импичменте испортили важный день на Генассамблее ООН

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Высказывания представителей Демократической партии США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа испортили важный для главы государства день на Генассамблее ООН. Соответствующее сообщение американский лидер разместил во вторник в "Твиттере".

"Такой важный день в ООН, так много работы и так много достижений, и демократы намеренно уничтожили и дискредитировали это с очередными бессмысленными сенсациями по "охоте на ведьм". Так плохо для нашей страны", - написал хозяин Белого дома.

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СШАТрамп, Дональд
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