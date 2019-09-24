Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17

ГААГА, 25 сентября. /ТАСС/. Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщили во вторник вечером в МИД Нидерландов по итогам встречи, состоявшейся на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как отметили в ведомстве, главной темой обсуждения стали совместные усилия, принимаемые "по установлению правды вокруг крушения MH17, обеспечению справедливости для жертв трагедии и их родственников и привлечению виновных к ответственности".

В ходе встречи министры выразили "безоговорочную поддержку независимому расследованию ССГ и уголовному преследованию виновных". Они также в очередной раз призвали все страны полностью сотрудничать со следствием в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166.

"Мы провели продуктивную встречу с коллегами по ССГ. Мы подтвердили нашу приверженность к установлению полной правды вокруг крушения MH17 и обеспечению справедливости для жертв и их родных и близких, - отметил глава МИД Нидерландов Стеф Блок. - Мы также обратили внимание на тот факт, что с момента крушения Boeing прошло уже пять лет. Это очень грустный рубеж. Кроме того, мы выразили нашу безоговорочную поддержку расследованию ССГ и уголовному преследованию голландской прокуратурой четырех подозреваемых".

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению Boeing. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года. В голландской прокуратуре подчеркнули, что расследование в отношении причастности других лиц продолжается.