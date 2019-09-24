Зариф назвал заявление европейских стран по атакам на Saudi Aramco крайне безответственным

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Заявление Франции, Великобритании и Германии о том, что Иран стоит за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии, является крайне безответственным. На это указал во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это самое безответственное заявление, которое я слышал в своей жизни", - сказал он, комментируя сделанное накануне совместное заявление трех европейских стран.

"Основание для этих обвинений состоит в том, что, по их мнению, другие не могли этого сделать, - продолжил Зариф. - То, что они обвиняют Иран, потому что больше некого винить, выходит за грани воображения в юридическом плане".

Великобритания, Франция и Германия в понедельник на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке распространили заявление, в котором отмечалось, что эти страны считают очевидным фактом причастность Ирана к недавним атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Британский премьер Борис Джонсон, французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель убеждены, что "эти нападения были направлены против Саудовской Аравии, но они затрагивают все страны и увеличивают опасность возникновения крупного конфликта", говорилось в заявлении.