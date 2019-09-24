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Зариф назвал заявление европейских стран по атакам на Saudi Aramco крайне безответственным

Ранее Великобритания, Франция и Германия заявили, что считают очевидным фактом причастность Ирана к атакам на нефтяные объекты

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Заявление Франции, Великобритании и Германии о том, что Иран стоит за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии, является крайне безответственным. На это указал во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Это самое безответственное заявление, которое я слышал в своей жизни", - сказал он, комментируя сделанное накануне совместное заявление трех европейских стран.

"Основание для этих обвинений состоит в том, что, по их мнению, другие не могли этого сделать, - продолжил Зариф. - То, что они обвиняют Иран, потому что больше некого винить, выходит за грани воображения в юридическом плане".

Великобритания, Франция и Германия в понедельник на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке распространили заявление, в котором отмечалось, что эти страны считают очевидным фактом причастность Ирана к недавним атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Британский премьер Борис Джонсон, французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель убеждены, что "эти нападения были направлены против Саудовской Аравии, но они затрагивают все страны и увеличивают опасность возникновения крупного конфликта", говорилось в заявлении.

Теги
Меркель, АнгелаСШАИранГерманияВеликобританияФранцияЗариф, Мохаммад ДжавадДжонсон, БорисМакрон, ЭмманюэльАтаки на предприятия Saudi AramcoГенассамблея ООН - 2019
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