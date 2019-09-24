{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Киев дал разрешение на публикацию стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского

Ранее американский президент со своей стороны также разрешил опубликовать полную стенограмму телефонного разговора

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Украинское правительство дало свое разрешение на публикацию полной стенограммы июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Соответствующее сообщение американский лидер разместил во вторник в Twitter.

На эту тему

"Госсекретарь [США Майкл] Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать стенограмму моего телефонного разговора с их [украинским] президентом. Они даже не догадываются, что в этом такого. Настоящая афера "охота на ведьм" со стороны демократов!" - написал президент.

Ранее Трамп разрешил опубликовать полную стенограмму телефонного разговора с Зеленским.

Как утверждала 20 сентября со ссылкой на свои источники The Wall Street Journal, во время этого разговора глава Белого дома "примерно восемь раз" заявлял о том, что украинскому лидеру следует оказать содействие адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента главы государства. Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды. Ее запуск еще совершенно не означает, что Трамп будет лишен должности.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир Александрович
От Джонсона потребовали отчета после сообщений о нецелевом выделении средств его подруге
По данным The Sunday Times, Дженифер Акури получила $155 тыс. в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса
Читать полностью