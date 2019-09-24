Роухани считает, что вывод о вине Ирана в атаках в Саудовской Аравии основан на ошибке

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Заключение Эр-Рияда об ответственности Тегерана за недавние атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии основано на ошибке и незнании. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу Fox News президент Ирана Хасан Роухани.

"Соединенные Штаты выступили с необоснованными обвинениями после того, как представитель Саудовской Аравии объявил, что вооружения, применявшиеся в этих атаках, не были йеменскими, так как на них были слова Ya Ali. В Йемене тоже есть шииты. Этот представитель полагает, что все иранцы являются шиитами, а йеменцы не являются шиитами. Это ошибка", - пояснил Роухани.

"Ya Ali - это слоган, выражение сильного желания, принятый в Ираке, Йемене и Иране", - добавил Роухани. Он указал на то, что подобный довод не дает достаточных оснований обвинять Тегеран в совершении атак в Саудовской Аравии.

Неудобные вопросы для США

"Давайте предположим, что эти вооружения иранские. США выделили средства на системы защиты [противоракетной и противовоздушной обороны] в Саудовской Аравии и на Аравийском полуострове. Как так получилось, что эти системы не смогли помешать попаданию ракеты в цель. Какой тогда был толк продавать эти системы Patriot? Даже если мы признаем [обоснованность] обвинений, то конечный исход будет гораздо более неудобным для Соединенных Штатов, которым тогда придется оправдываться, почему их системы были бессильны перехватить ракету", - отметил президент Ирана.