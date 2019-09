СМИ: импичмент Трампа не имеет поддержки большинства в Палате представителей США

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Идея импичмента президента Дональда Трампа не пользуется поддержкой большинства даже в Палате представителей Конгресса, находящейся под контролем оппозиционной Демократической партии. Об этом свидетельствуют подсчеты, произведенные и опубликованные во вторник газетами The New York Times и The Washington Post. Обе они опрашивают конгрессменов по вопросу об отношении к перспективе импичмента республиканца Трампа.

Согласно данным The New York Times, запуск процедуры импичмента в отношении американского лидера поддерживает на данном этапе 180 членов нижней палаты Конгресса. Число, которое приводит The Washington Post, еще меньше - 172 (всего в Палате представителей 435 законодателей). По информации The New York Times, 72 конгрессмена не поддерживают импичмент или не определились на этот счет, от еще 183 ответы пока не получены.

О решении запустить официальную процедуру импичмента объявила во вторник спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси. Как подчеркивает The New York Times, случившееся совершенно не следует воспринимать не только как признак неминуемого отстранения Трампа от должности, но даже выдвижения законодателями в его адрес обвинений. Нынешний шаг демократов "не обязательно означает, что Палата представителей в конечном счете проголосует за то, чтобы предъявить обвинения Трампу в совершении тяжких преступлений и проступков, не говоря уже о голосовании за его отстранение от должности в контролируемом республиканцами Сенате" Конгресса, отмечается в материале.

В нем напоминается, что руководство демократов в Палате представителей на протяжении месяцев крайне осторожно подходило к вопросу о возможном импичменте Трампа. Пелоси неоднократно ранее высказывалась против этого шага. Инициирование импичмента способно кардинальным образом отразиться на президентстве Трампа и еще больше усилить противоречия в американском обществе, которое и так в последние несколько лет глубоко расколото, констатирует The New York Times.

Повод для разбирательства

Решение о начале запуска процедуры импичмента было оглашено Пелоси по завершении закрытого заседания всей фракции демократов в Палате представителей. На этом заседании рассматривался вопрос о наличии оснований для расследования в рамках процедуры импичмента после появления сведений о якобы имевших место попытках Трампа оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

С точки зрения политических оппонентов Трампа, он в июльском телефонном разговоре с Зеленским фактически намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование, связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году выборах.

Детали процедуры

Импичмент, согласно конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.