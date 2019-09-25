Иран отпустит танкер Stena Impero

ТЕГЕРАН, 25 сентября /ТАСС/. Тегеран принял окончательное решение о прекращении задержания британского танкера Stena Impero, но судебное разбирательство по этому делу продолжится. Об этом написал в среду на своей странице в Twitter официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Министерство иностранных дел совместно с Верховным судом и Организацией портов и судоходства Ирана сегодня приняли окончательное решение о приостановке задержания танкера Stena Impero", - написал Мусави.

Он добавил, что "дело о нарушении судном иранского законодательства и причинении ущерба окружающей среде все еще открыто".

В понедельник официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что юридические процедуры по освобождению британского танкера завершены. При этом он не сообщил точный срок, когда нефтеналивное судно отправится от берегов Ирана.