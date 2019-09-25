МИД ФРГ неизвестно о выдаче германских виз жителям Донбасса, получившим паспорта РФ

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство ФРГ не знает о случаях, когда жители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) - обладатели российских паспортов, выданных, согласно указу президента РФ Владимира Путина, получили бы германские визы. Об этом заявил в среду на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Райнер Бройль.

"Мы осуждаем указы президента РФ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донецка и Луганска. Они противоречат букве и духу минских соглашений и представляют собой нарушение суверенитета Украины", - сказал он.

"Заявления, согласно которым правительство ФРГ не делает различий между российскими паспортами и теми, которые выдаются в Донецке и Луганске, не соответствуют правде. Правительству ФРГ не известно ни об одном случае, чтобы в выданный на основе этого указа паспорт была бы поставлена виза", - утверждал Бройль.

С 14 июня 2019 года граждане ДНР начали получать российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке. Выдача документов производится на территории Ростовской области. С 1 июля в республике заработала электронная очередь на подачу документов. Такая услуга доступна в 47 отделениях связи.