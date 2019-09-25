Могерини: участники ядерной сделки с Ираном призвали сделать все для ее сохранения

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) на состоявшейся в среду встрече на министерском уровне призвали приложить все усилия для сохранения данного соглашения. Об этом заявила в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на полях Генассамблеи ООН.

Она зачитала совместное заявление участников встречи. Как из него следует, участники встречи подчеркнули, что СВПД "остается ключевым элементом режима ядерного нераспространения". Они также призвали "приложить все усилия для сохранения соглашения". Могерини также выразила надежду на то, что Иран "проявит рациональный подход" и "вернется к выполнению соглашения в полной мере".

"Мы продолжим совместную работу, - добавила Могерини. Она отметила, что рассчитывает на рациональный подход со стороны Тегерана. "Я надеюсь, что Иран вернется к выполнению соглашения в полной мере. Это в интересах безопасности всех".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в свою очередь заявил журналистам на полях Генассамблеи ООН, что положительно оценивает встречу. "Это была хорошая встреча", - сказал он.

Иран и постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция), а также Германия в 2015 году выработали СВПД, который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

В мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке.

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