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Роухани призвал страны Персидского залива вступить в региональную коалицию по безопасности

По словам иранского лидера, безопасность региона должна обеспечиваться без участия США

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Иран приглашает все страны Персидского залива в коалицию по обеспечению региональной безопасности. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Я приглашаю все страны, которые напрямую затрагиват ситуация в Персидском заливе, в коалицию надежды", - сказал он.

Роухани считает, что безопасность ближневосточного региона должна быть обеспечена без привлечения США. 

"Безопасность региона должна обеспечиваться без американских войск и американского оружия", - сказал он, добавив, что основным условием начала Тегераном переговоров с Вашингтоном является отмена санкций и возвращение к ядерной сделке. 

"Вернитесь к резолюции СБ ООН 2231 и отмените санкции, чтобы начать переговоры", - сказал он.

Разногласия с Саудовской Аравией

По мнению иранского президента, безопасность Саудовской Аравии будет гарантирована только тогда, когда будет завершена война в Йемене. 

"Безопасность Саудовской Аравии будет обеспечена путем завершения войны в Йемене, а не путем привлечения иностранцев", - подчеркнул Роухани.

 

 

Теги
ИранЙеменРоухани, ХасанВоенная операция в ЙеменеГенассамблея ООН - 2019
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