В Палате представителей заявили, что поведение Трампа подрывает нацбезопасность США

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Содержание июльского разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Такое заявление после публикации стенограммы беседы сделала в среду спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Публикация записи разговора Белым домом подтверждает, что президент замешан в поведении, которое подрывает целостность наших выборов, достоинство занимаемой им должности и нашу национальную безопасность <...> Стенограмма и мошеннические действия Минюста, причастного к беззаконию президента, подтверждают необходимость расследования в рамках процедуры импичмента. Очевидно, что Конгресс должен действовать", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее сайте.

По словам спикера, Трамп "пытался сделать беззаконие добродетелью в Америке, а теперь экспортирует ее за границу". "Я уважаю обязанность президента в рамках его работы взаимодействовать с иностранными лидерами. Но в его работу не входит использование денег налогоплательщиков, чтобы сотрясать другие страны в интересах своей кампании. Либо президент не знает веса своих слов, либо ему нет дела до этики и его конституционных обязанностей", - добавила Пелоси.

В свою очередь председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) назвал стенограмму еще "более убийственной, чем ожидалось".

Стенограмма состоявшегося в июле телефонного звонка, ставшего поводом для инициирования во вторник Палатой представителей процедуры импичмента, была опубликована Белым домом ранее в среду. Утверждения политических оппонентов президента-республиканца о том, что во время этого разговора Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву вызвало крупный скандал в Вашингтоне. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремится заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Однако в стенограмме отсутствуют свидетельства того, что Трамп во время беседы прямо добивался от своего украинского коллеги начала расследования действий Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Между тем она показывает, американский лидер по существу просил Зеленского помочь выяснить обстоятельства появления в Соединенных Штатах предположений о связях избирательного штаба Трампа с Россией.