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Премьер Кувейта призвал Иран к невмешательству во внутренние дела других государств

Шейх Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах отметил готовность его страны провести на своей территории межйеменские переговоры

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Кувейта шейх Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах, выступая в четверг утром с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, призвал Тегеран не вмешиваться в дела других государств.

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"Ирану следует пойти на диалог, основанный на уважении суверенитета других стран и невмешательстве в их внутренние дела, а также направленный на снижение напряженности в Персидском заливе и обеспечение безопасности судоходства", - заявил кувейтский премьер.

Он также отметил готовность Кувейта провести на своей территории межйеменские переговоры под эгидой ООН.

Заявление шейха Джабера аль-Мубарака аль-Хамада ас-Сабаха прозвучало на фоне нового обострения ситуации вокруг Ирана, связанного с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Два саудовских нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие об использовании при совершении диверсии 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. США и Саудовская Аравия обвинили Иран в причастности к совершению атак. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.

Теги
ИранКувейтЙеменСаудовская АравияСабах, Джабер аль-Мубарак аль-Хамад, ас-, шейх
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