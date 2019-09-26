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Лукашенко заявил, что не записывает свои телефонные разговоры с лидерами государств

При этом президент Белоруссии не исключил, что в будущем может начать записывать такие беседы

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит необходимости в том, чтобы записывать свои телефонные переговоры с лидерами зарубежных государств. Об этом он заявил в четверг на встрече с представителями украинских СМИ, комментируя публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины.

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"Могу удивить вас: я не записываю переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным или [президентом Украины Владимиром] Зеленским. У нас нет этой практики", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

"Когда мне дважды предлагали записывать разговоры, я говорил: "Нет, это наши разговоры, не надо, чтобы они были где-то записаны", - уточнил Лукашенко. При этом белорусский президент не исключил, что в будущем может начать записывать телефонные беседы.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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