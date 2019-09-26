{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ООН не комментируют невыдачу американских виз членам российской делегации

По этому вопросу лучше обратиться к США, предположил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Секретариату ООН известно о проблеме с выдачей американских виз для российской делегации на 74-й сессии ГА ООН, но не комментирует этот вопрос.

На эту тему
Что известно об отказе в визах делегации России на ГА ООН

"Нам известно об этом, - сообщил в четверг корреспонденту ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. - У меня сейчас нет комментариев. Вероятно, по этому вопросу лучше обратиться к американской стороне".

Ранее 10 членов российской делегации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогли вылететь в Нью-Йорк.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "Первому каналу", ответ Москвы на невыдачу Соединенными Штатами виз части российской делегации на Генассамблее ООН готовится.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКосачев, Константин ИосифовичСШАРоссияГенассамблея ООН - 2019Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
Выборы президента США - 2020
Шеф разведки США считает оправданной тревогу по поводу беседы Трампа и Зеленского
Сотрудник американских спецслужб действовал добросовестно, считает Джозеф Магуайр
Читать полностью