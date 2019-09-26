В ООН не комментируют невыдачу американских виз членам российской делегации

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Секретариату ООН известно о проблеме с выдачей американских виз для российской делегации на 74-й сессии ГА ООН, но не комментирует этот вопрос.

Что известно об отказе в визах делегации России на ГА ООН

"Нам известно об этом, - сообщил в четверг корреспонденту ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. - У меня сейчас нет комментариев. Вероятно, по этому вопросу лучше обратиться к американской стороне".

Ранее 10 членов российской делегации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогли вылететь в Нью-Йорк.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "Первому каналу", ответ Москвы на невыдачу Соединенными Штатами виз части российской делегации на Генассамблее ООН готовится.