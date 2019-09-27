Stena Impero покинул территориальные воды Ирана

ТАСС, 27 сентября. Танкер Stena Impero, задержанный в июле Ираном, вышел в нейтральные воды после освобождения. Об этом сообщает в пятницу Шведское радио со ссылкой на судовладельца Stena Bulk.

"Пару минут назад мы получили сообщение о том, что танкер вышел в международные воды и направляется в Дубай, где мы позаботимся об экипаже и судне", - заявил в эфире глава шведской компании Эрик Хонелл.

Stena Bulk оценивает ущерб от простоя танкера в 20 млн крон (около $2 млн). Ранее Хонелл сообщил ТАСС, что не планирует обращаться в суды в связи с задержанием Ираном танкера.

25 сентября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Тегеран принял окончательное решение о прекращении задержания Stena Impero, но судебное разбирательство по этому делу продолжится.