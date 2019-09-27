НАБУ не расследует деятельность связанного с сыном Байдена холдинга Burisma

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Деятельность холдинга Burisma, членом правления которого в 2014 году стал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, не является предметом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба НАБУ.

"Изменения, произошедшие в составе правления компании Burisma Limited, которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, состоялись только в мае 2014 года, поэтому не являются и никогда не были предметом расследования НАБУ", - сообщила пресс-служба Бюро на своей странице в Facebook.

В то же время сообщается, что НАБУ расследуют уголовное дело "по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии времен президента [Украины Виктора] Януковича при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряду предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициарным владельцем - экс-министр экологии", однако эти события произошли до 2014 года и "охватывают лишь период 2010-2012 годов". Проверка же деятельности членов правления компании вне этого промежутка времени "не является задачей НАБУ", заключили в Бюро.

Причины интереса к Burisma

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление Burisma, а Джозеф Байден в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности газодобывающей компании.

Холдинг занимается разведкой, добычей и продажей углеводородов, а также предоставляет сервисные услуги. Бенефициаром группы является Николай Злочевский. В конце 2014 года он покинул Украину после предъявления ему обвинения в незаконном обогащении. Осенью 2016 года с сайта МВД Украины исчезла информация о его розыске по инициативе Генпрокуратуры, а в феврале 2018 года Злочевский вернулся в страну.

За проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном, выступает адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. По его мнению, Байден-старший, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном компании.

Противники Трампа утверждали, что американский лидер путем давления добивался от украинского коллеги Владимира Зеленского начала расследования в отношении Хантера Байдена, отец которого является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в Штатах выборах.

В среду Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского начала расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов Украине.