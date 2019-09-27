CNN: Белый дом ограничивал доступ служащих к записям бесед Трампа, в том числе с Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Белый дом в последнее время ограничивал доступ сотрудников администрации президента США Дональда Трампа к записям его телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее данным, речь идет как минимум о двух телефонных разговорах, стенограммы которых якобы тщательно скрывались от сотрудников администрации американского лидера. В случае с телефонным разговором Трампа с саудовским принцем речь среди прочего, предположительно, шла об убийстве в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, хотя беседа, по данным CNN, не содержала информации, каким-либо образом угрожающей национальным интересам США. По информации телекомпании, никто из сотрудников администрации не видел стенограмму данной беседы.

В том, что касается контактов Трампа и Путина, речь, по информации телекомпании, идет как минимум об одном разговоре, доступ к стенограмме которого был строго ограничен. При этом, как уточняет CNN, доподлинно не известно, были ли указанные стенограммы загружены в отдельную систему, которая используется для хранения секретной информации особо деликатного характера. Ранее неназванный сотрудник американской разведки, подавший жалобу на разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, уточнил, что стенограмма беседы была загружена в специальную систему для хранения секретной информации.

Утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали скандал в Вашингтоне. Американский лидер якобы оказывал давление на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Во вторник Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах. Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран.

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