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СМИ: в результате взрыва около избирательного участка в Афганистане погиб один человек

Инцидент произошел в Джалалабаде, отмечает TOLOnews

ТЕГЕРАН, 28 сентября /ТАСС/. Один человек погиб, двое были ранены в результате взрыва на избирательном участке на востоке Афганистана. Об этом в субботу сообщил телеканал TOLOnews.

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Инцидент произошел в городе Джалалабад провинции Нангархар.

В субботу в Афганистане проходят четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы. Избирательный процесс проходит в условиях постоянных угроз безопасности со стороны радикалов. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ), не признающие легитимность афганского правительства, в преддверии выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки.

 

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