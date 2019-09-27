Проголосовать и вернуться живым: Афганистан выбирает президента

Президентским выборам, назначенным в Афганистане на 28 сентября, сопутствует ощущение страха. С августа запрещенная в России группировка "Талибан" угрожает терактами всем, кто примет участие в демократической процедуре. По мере приближения дня голосования исламисты взвинчивают темп: каждый день в течение прошедшего месяца из-за нападений экстремистов гибло в среднем 74 человека. Среди них мог оказаться и президент страны Ашраф Гани, предвыборный митинг которого подвергся атаке 17 сентября. Гани, фаворит гонки, имеет все шансы победить, не укрепив при этом своей власти. Честность подсчета голосов заранее ставят под сомнение, а это значит, что страну может ожидать длительный период послевыборного противостояния кандидатов. Афганский гамбит 15 лет назад, в октябре 2004 года, афганцев пригласили на избирательные участки: первые за многие годы демократические выборы состоялись при воодушевлении большинства сограждан. С тех пор интерес к предвыборным кампаниям в Афганистане заметно упал. В парламентских выборах 2018 года приняли участие лишь 45% имеющих право голоса. Даже такой результат признали удачным: после скандалов 2014 года, когда итог выборов в течение многих месяцев оспаривал проигравший кандидат Абдулла Абдулла, многие утратили веру в честность процедуры. "Такого интереса к выборам, как 15 лет назад, у афганцев нет. Причин две: отсутствие необходимой безопасности во многих местах, где должно состояться голосование, а во-вторых, некомпетентность, неэффективность и коррупция, разочаровавшие граждан. Так что у них нет больше доверия ни к кандидатам, неспособным представить реалистичную и достойную поддержки программу, ни к голосованию вообще", — рассказал в разговоре с ТАСС исследователь из французского Института международных и стратегических отношений Карим Пакзад. В обстановке предвыборной апатии убедить избирателей проголосовать может этнический фактор. Многие готовы отправиться на избирательные участки, только чтобы поддержать "своих". Такая мотивация никого не удивляет. "Вопросы племенной принадлежности доминируют в афганской политике", — говорит Пакзад.

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Действующий президент и фаворит Ашраф Гани представляет пуштунов — самый большой этнос государства, составляющий приблизительно 40% населения. Его основной конкурент Абдулла Абдулла опирается на влиятельное меньшинство таджиков. В 2014 году Гани и Абдулла уже сталкивались на выборах, завершившихся длительным политическим кризисом. Победу Гани, чья этническая база шире, до конца оспаривал конкурент. Примирения удалось добиться только под давлением США. "С тех пор избирательные институты в Афганистане улучшились лишь до определенной степени. Поэтому повторение сценария 2014 года вполне возможно. Политическая культура, сложившаяся в стране, такова, что ни один ключевой кандидат не готов признать поражение", — поделился мнением с ТАСС сопредседатель "Сети экспертов по Афганистану" (Afghanistan Analysts Network) Томас Руттиг. "Повторение дуэли 2014 года Гани против Абдаллы может завершиться еще более неопределенными результатами, чем в 2014 году", — рассказал ТАСС бывший атташе Еврокомиссии в Пакистане Жорж Лефевр. Отрежь неверному палец На части территории Афганистана выборы не имеют никаких шансов состояться. Около 400 участков, находящихся в районах, занятых талибами, официально признаны бесперспективными — там у властей нет возможности организовать электоральную процедуру. С риском столкнутся и жители смежных районов. Исламисты готовы наказывать тех, кто ходил на выборы. Тем более что в силу техники голосования тех легко будет отличить по внешним признакам. В обстановке недоверия, окружающей выборы, власти ведут борьбу с популярной разновидностью обмана: повторным волеизъявлением одних и тех же людей. Ради этого планируется наносить несмываемые чернила на подушки пальцев избирателей. Талибы встретили это сообщение во всеоружии. Они намерены осматривать пальцы афганцев и отрубать те из них, которые окажутся в краске.

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