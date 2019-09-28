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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Reuters: танкер Stena Impero пришвартовался в порту ОАЭ

Решение о прекращении задержания судна было принято в среду

ТАСС, 28 сентября. Нефтяной танкер Stena Impero, задержанный в июле Ираном в Ормузском проливе, в субботу пришвартовался в порту Рашид в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщило агентство Reuters.

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В пятницу иранская телерадиовещательная корпорация IRIB проинформировала, что Stena Impero покинул иранский порт Бендер-Аббас и направился в международные воды. Телеканал показал видеосюжет, в котором видно начало движения судна. Решение о прекращении задержания танкера было принято в среду.

В начале сентября Тегеран разрешил семерым членам экипажа танкера, среди которых один россиянин, покинуть Иран и отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. После этого на борту остаются 16 членов экипажа - это минимум для обеспечения функционирования судна в случае выхода в море.

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ШвецияИранОАЭВеликобританияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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