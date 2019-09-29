СМИ: родственники Ширака запретили Марин Ле Пен присутствовать на церемонии его памяти

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Родственники скончавшегося в четверг экс-президента Франции Жака Ширака уведомили в воскресенье лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, что ее присутствие на церемонии его памяти нежелательно. Об этом сообщил телеканал BFM .

Согласно его сведениям, полученным от родственников бывшего президента, Марин Ле Пен отказалась от своих планов прийти в понедельник в парижский собор Сен-Сюльпис, где пройдет заупокойная служба, а также гражданская церемония в память о Жаке Шираке.

Как сообщило агентство France Presse, родственники Ширака в субботу узнали из СМИ, что Марин Ле Пен намерена появиться в соборе Сен-Сюльпис. В дальнейшем они сообщили, что прийти на церемонию памяти Ширака - это личное право Марин Ле Пен, однако они не хотели бы ее там видеть. Французский декрет от 1989 года относительно проведения общественных церемоний определяет категории лиц, которые располагают правом быть на них приглашенными. В этом списке фигурируют депутаты Национального собрания - а Марин Ле Пен входит в состав нижней палаты парламента.

Мнение министра

В связи с возникшим инцидентом видный политик, министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен подчеркнул в воскресенье в интервью радиостанции Europe1, что "Ширак был заклятым врагом семейства Ле Пен - и это его прекрасное [политическое] наследие нам следует продолжать". В то же время министр отметил, что "Ле Пен является народным избранником. И хотя лично я об этом глубоко сожалею и веду борьбу против нее - но в то же время у меня нет мнения относительно ее присутствия на церемонии".

Сама Марин Ле Пен заявила, выступая в воскресенье в эфире телеканала France 3, что "официальных приглашений на эту церемонию не существует". "Однако следование республиканскому духу указывает нам на то, что в случае смерти человека ни о каком продолжении [политического] конфликта речи быть не может. Не может быть в данном случае никакой политической борьбы, так как речь идет о церемонии памяти политика", - добавила Ле Пен.

Ее отец и основатель партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен был оппонентом Жака Ширака во втором туре президентских выборов 2002 года. Жак Ширак отказался участвовать в теледебатах с ним, подчеркнув, что "невозможно проводить дебаты с представителем сил, делающих ставку на ненависть и нетерпимость".

В 2002 году во втором туре Жак Ширак одержал убедительную победу, получив 82% голосов, тогда как Ле Пена поддержали лишь около 18% избирателей. В первом туре, однако, их результаты были весьма близки - 20% у Ширака и 17% у лидера "Национального фронта".

Бывший президент Жак Ширак скончался дома в окружении родственников утром 26 сентября. Он покинул политику после двух сроков пребывания на посту президента страны - с 1995 по 2007 год. В 2005 году у политика было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В 2016 году его здоровье резко ухудшилось после смерти старшей дочери. Последние три года Ширак не участвовал в официальных церемониях, редко принимал посетителей.