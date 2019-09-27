"Монарх, влюбленный в свой народ". Французы оплакивают Ширака

Франция в трауре, приспущены флаги. В понедельник, в последний день сентября, страна простится с политиком, более полувека служившим ей на государственных постах, в том числе двенадцать лет, с 1995 по 2007 год, в качестве президента республики. Прощание пройдет в католическом соборе Святого Сульпиция (Saint-Sulpice), расположенном между Люксембургским садом и бульваром Сен-Жермен. В Париже, который перед переселением в Елисейский дворец он возглавлял почти два десятилетия в качестве первого избранного мэра в современной истории города на Сене, Ширак знал каждый квартал, его прошлое, настоящее, заботы жителей.

Описание Жак Ширак на экране перед Парижской ратушей, 26 сентября © AP Photo/Alexander Turnbull

Французский роман Жак Ширак покинул политику после двух сроков пребывания на посту президента. Еще во время последнего мандата у него было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В 2016 году его здоровье резко ухудшилось после кончины старшей дочери, и в последние три года экс-президент больше не участвовал в официальных церемониях, все реже принимал посетителей. Как сообщили в семье экс-президента, он скончался 26 сентября в окружении близких. "С его смертью уходит целая эпоха — времена триумфа и заката голлизма, чередования у власти и сожительства партий, деколонизации и экономического роста, европейского приключения и его стагнации", — констатировала редакция газеты Le Monde ("Монд"). В ее глазах Ширак был точным зеркалом послевоенной Франции, "полной энтузиазма и сомнений, честолюбивой или осторожной, но бесконечно парадоксальной". Даже L’Humanité ("Юманите"), газета французских коммунистов, его стойких критиков, на этот раз почти открыто признается в скрытой привязанности к Шираку. "Эта странная привязанность, безусловно, вызвана его тяготением к контактам с французами, — пояснил обозреватель Патрик Апель-Мюле. — Такое качество приносило ему всякий раз голоса на выборах. Он с уважением относился к людям и никогда бы не стал проявлять высокомерие в пренебрежительных твитах".

Французы узнают себя в своем бывшем президенте. "В каждом из нас есть что-то от Жака Ширака, — считает Оливье Биске, ведущий обозреватель газеты юга Франции Midi Libre ("Миди Либр"). — После более чем 40 лет участия в общественной жизни он оставляет нам немало страниц для современного французского романа". Всем наперекор Диалог, культура, экология, национальное сплочение — таким было его политическое послание городу и миру. "Бывший президент Франции заслужил место в истории своей активной международной деятельностью, — считает член Французской академии, писатель Жан-Мари Руар. — Он запомнился своей энергией, харизмой и безусловной отвагой в мировых делах". Академик напомнил, что Ширак решительно воспротивился курсу Соединенных Штатов в период войны в Ираке в 2003 году. "Ширак проявил мужество, выступив против американского вторжения в Ирак, — отметил Руар. — Его поступок останется в истории". Как напомнил академик, позицию Франции озвучил тогда в ООН глава МИД Доминик де Вильпен. Но инициатором этой самостоятельной линии Парижа, подчеркнул он, был именно президент Ширак.

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Тогда, в 2003 году, в Вашингтоне рассчитывали на поддержку Великобритании и Франции, чтобы провести в ООН резолюцию с ультиматумом иракским властям, позволяющую использовать силу против Ирака. Но Франция предупредила, что в случае подобной резолюции применит вето в Совете Безопасности. Когда США все-таки развязали агрессию против Ирака, Париж отказался в ней участвовать. "Он осмелился сказать "нет" Америке и отказал во французской поддержке, когда она решила вторгнуться в Ирак на основе ложных утверждений об оружии массового уничтожения, которым якобы владел Саддам Хусейн, — заметил вице-директор левоцентристского еженедельника "Марианн" Жак Дион. — Весь лагерь атлантистов сплотился вокруг Америки, и единственным западным лидером, который пошел наперекор, был Жак Ширак".

Описание С министром иностранных дел Домиником де Вильпеном, 2002 год © Paul O'Driscoll/Getty Images

Верность традиции Президент Франции видел войну и хотел ее остановить. Дистанция по отношению к американской политике вызвала приступ антифранцузской кампании по другую сторону Атлантики. Да и в самой Франции не все были готовы поддержать линию главы государства. Политкорректным было критиковать Россию, постоянно соединяя ее с советским прошлым, и изображать Китай как новую империалистическую державу. Но осуждение Америки неизбежно влекло за собой обвинения в "антиамериканизме". Политические оппоненты обрушились с критикой на Ширака и приветствовали солидарного с Вашингтоном британского премьера Тони Блэра как "настоящего лидера". Из WikiLeaks стало известно, что руководители французской Социалистической партии даже отправились в американское посольство, чтобы выразить несогласие с официальной позицией Парижа. Но Ширак был верен голлистской традиции, согласно которой Франция должна заставлять мир прислушиваться к ее голосу в концерте наций.

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Летом 2006 года ТАСС обратился с вопросами к мировым лидерам в связи с предстоявшим петербургским саммитом "Большой восьмерки". Перед тем как направить список вопросов в Елисейский дворец, он был дополнен еще одним — о 40-летии визита в Москву генерала де Голля. В окружении президента сомневались: "Мало времени, а тут история, вряд ли будет отвечать". Но вопреки этим опасениям Ширак не оставил вопрос без ответа. "Генерал де Голль воплотил отказ от поражения и новый подъем Франции, он неустанно восстанавливал место Франции и Европы на международной арене, — отметил президент. — В его концепции мира Россия занимала центральное место. Мы вспоминаем о его знаменитой формуле: "Европа от Атлантики до Урала". Будучи знатоком культуры и истории, он трепетно относился к нашей старинной дружбе и нашим историческим связям".

Описание Во время рабочей встречи в Елисейском дворце, 2006 год © Владимир Родионов

Ширак верил в будущее отношений России и Франции. "Я решительный оптимист, что касается будущего франко-российского сотрудничества, — сказал он в том же интервью. — Мои личные отношения с президентом Путиным отмечены уважением, доверием и высокой взаимной оценкой. Он воплощает сегодняшнюю Россию, которую мы должны полностью поддерживать и поощрять в ее стремлении продолжать демократическую, экономическую и социальную модернизацию". За время своего президентского мандата Ширак побывал в России 15 раз. Смелость признавать ошибки Один из ближайших друзей покойного президента бывший мэр Бордо Ален Жюппе, также возглавлявший в прошлом правительство, военное ведомство и дважды — МИД Франции, поддерживал отношения с Шираком до конца его дней. "Я был у него незадолго до смерти, — сообщил он. — Мы доверяли друг другу до конца". По словам Жюппе, его всегда поражала работоспособность Ширака, который во время избирательных кампаний обязательно посещал избирателей каждого округа, сколько бы времени это ни заняло. Он также отметил заботу, с которой Ширак относился к своим знакомым, сотрудникам. "Я слышал, как он звонил больным людям, чтобы расспросить о состоянии здоровья, — поделился политик. — Это были очень личные звонки, никогда не рассчитанные на публичный эффект, огласку".

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Жюппе также отметил способность своего политического наставника признавать собственные ошибки. "В данном случае я был неправ" — такие слова, обычно неохотно произносимые политиками, можно было от него слышать довольно часто. "Он всегда много работал, углублялся в досье, сам редактировал свои речи", — вспоминает Жан-Луи Дебре, в прошлом глава МВД и спикер Национального собрания (нижней палаты французского парламента). Он не удивлен эмоциональной волной, последовавшей за известием о кончине Жака Ширака. "Любишь того, кто любит тебя, а французы знали, что он любил их", — заметил политик. "Монарх, влюбленный в свой народ" — такую характеристику бывшему президенту дал эссеист Ален Дюамель. Многие с ней согласны. От Парижа до самых окраин республика скорбит в эти дни о великом французе почти двухметрового роста, делившем с ней невзгоды и радости в течение стольких лет.

Описание С супругой Бернадетт, 2006 год © AP Photo/Bob Edme

Визит Макрона С самым молодым из своих преемников Жак Ширак встретился впервые уже после победы 39-летнего Эмманюэля Макрона на выборах. В сентябре 2017 года только что избранный восьмой президент Пятой республики, который не был прежде знаком с Шираком, пожелал посетить своего знаменитого предшественника и его супругу Бернадетт в их парижском доме. Чтобы поблагодарить его за этот визит, Жак Ширак подарил Макрону небольшой бронзовый бюст де Голля, который всегда оставался на рабочем столе в его кабинете — будь то в парижской мэрии или в Елисейском дворце. По словам его дочери Клод Ширак, покойный президент очень дорожил этим бюстом и хотел своим подарком подчеркнуть преемственность республики вне зависимости от политических барьеров. Рядом с Мопассаном У него был свой секретный сад. Всегда приветливый, спокойный на людях политик тяжело переживал многолетний тяжелый недуг старшей дочери Лоранс. Ее уход из жизни стал тяжелым ударом для Ширака и его супруги Бернадетт, с которой они были вместе еще со студенческой поры.

Описание Почетный караул у портрета Жака Ширака в Елисейском дворце, 26 сентября © EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON