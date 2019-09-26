Президент, переводивший Пушкина на язык Мольера. Что связывало Жака Ширака с Россией

В возрасте 86 лет скончался Жак Ширак — пятый президент Франции, управлявший страной в течение 12 лет, с 1995 по 2007 год. Ширака называют "последним голлистом" — сторонником независимого курса как в отношении Соединенных Штатов, так и ЕС. Последний президент, при котором Франция не входила в военное командование НАТО, он высоко ставил хорошие отношения с Россией. На мысль о дружбе с Москвой его наводили воспоминания юности, когда в семье Ширак некоторое время жил "дядя Влади" — русский белоэмигрант Владимир Беланович. За беседами с ним Ширак выучил язык Пушкина и даже предпринял попытку перевести роман в стихах "Евгений Онегин" на французский язык.
Встреча с Россией
Сам Ширак рассказывал об этом так: в молодости его притягивала Индия. Преподавателей ее древнего наречия — санскрита — было немного. Ширак обратился к одному из них, Белановичу. Оказалось, его родным языком был русский. По прошествии нескольких недель педагог предложил сменить тему занятий. Обаяние Белановича было настолько велико, что Ширак бросил все и согласился.
В 1997 году, выступая в рамках государственного визита в Санкт-Петербурге, откуда педагог был родом, французский президент посвятил ему свою речь. "Месье Беланович учил меня русскому языку, когда я был совсем юн. Он открыл для меня двери в мир русской литературы, написанной на невероятном языке, в котором легко находятся выражения для любой без исключения страсти, эмоции, чувства, любые интонации, идущие одновременно и от сердца, и от духа. Он научил меня читать Пушкина, что впоследствии навело меня на мысль сделать свой собственный перевод "Евгения Онегина" на французский".
И Ширак взялся за дело. Когда работа подошла к концу, ему было 19 лет. Рукопись отправляли в несколько издательств, но без успеха. Будущий президент получил несколько отказов, остальные адресаты молчали. В 1974-м, когда Ширак поднялся по лестнице власти до поста премьер-министра, критики смягчились. Но в этот раз непреклонен был сам Ширак.
"Как только я стал главой правительства, так сразу же в моем кабинете раздался звонок. На другом конце провода был представитель крупного издательства: "Ах, да! Господин премьер, мы только что обнаружили вашу невероятную работу — перевод "Евгения Онегина". Никаких сомнений, что мы готовы его опубликовать. В толк не возьмем, почему этого не сделали раньше. Но нам нужно, чтобы вы написали небольшое предисловие, в котором объяснили бы, почему взялись за перевод". Я ему ответил: послушайте, если вы не хотели публиковать рукопись, когда мне было 20 лет, то у вас не должно быть желания и сейчас, когда я премьер-министр". Так моя карьера в области литературного перевода приостановилась", — заключил свой рассказ Жак Ширак.
Большая тройка: Париж — Берлин — Москва
Избрание президентом в 1995 году позволило Шираку выстроить отношения с Россией в совершенно иной сфере: дипломатической. Успехи в этом направлении намного превзошли литературные. Время Ширака называют золотым веком российско-французского сближения, когда Париж все еще держал дистанцию по отношению к Вашингтону, а Москва не отдалилась от западного мира. Позиции России и Франции обнаруживали сходство: обе державы не устраивала гегемония США, а идеи Вашингтона о переустройстве Ближнего Востока и Кремль, и Елисейский дворец находили опасными.
В конце 90-х Россия, Франция и Германия договорились о создании "европейской тройки" — влиятельного клуба, собиравшегося без участия американцев. В начале 2000-х "тройка" энергично выступила против вторжения Соединенных Штатов в Ирак. Наравне с Москвой Париж доказывал, что свержение диктаторского режима способно высвободить дремлющие силы религиозного экстремизма.
В ноябре 2015 года об этом времени рассказал президент России Владимир Путин. По его словам, "Ширак, у которого были очень близкие, доверительные отношения с суннитской частью Ближнего Востока, тогда уже предвидел — он, кстати, человек энциклопедических знаний, — к чему это приведет". "Вот сейчас и привело это [вмешательство США] к разрушению государства в этих странах [Ирак, Ливия], к тому, что терроризм процветает, удары наносятся по Парижу", — констатировал тогда глава российского государства.
Тогда США отказались прислушиваться к голосу главных европейских держав. На этом фоне связи Москвы и Парижа крепли.
"Не дотягивает до Ширака"
Отношения между Москвой и Парижем пошли на спад после того, как в 2007 году Жака Ширака в Елисейском дворце сменил Николя Саркози. С тех пор эпоха Ширака приобрела качества эталонной: с ней в Кремле сравнивают отношения российской власти с последующими французскими президентами. В 2017 году Владимир Путин посетил с визитом Париж. По словам экс-премьера Франции Жан-Пьера Раффарена, допущенного до переговоров, российский лидер отозвался о своем французском визави так: "Хорошо. Но до Ширака не дотягивает".
В 2019-м, за несколько месяцев до смерти Ширака, Путин поделился своим мнением о нем: "Это интеллектуал, настоящий профессор, человек действительно мудрый и интересный. Когда он был президентом, у него находилось мнение по любому вопросу, и он умел его отстоять. И он всегда уважал своих партнеров".
Слеза на щеке президента
2010-е годы для Ширака — время последних испытаний. Среди них — семейная драма: ранняя смерть дочери, страдавшей от инвалидности. Пошатнулось здоровье самого политика, задолго до смерти сократившего контакты с внешним миром. Все же для одного случая Ширак сделал исключение.
2013 год. Русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Траурная церемония над заброшенной могилой человека, скончавшегося еще в 1960 году. Его звали Владимир Беланович. Жак Ширак в слезах. По распоряжению экс-политика и за его счет захоронение отреставрировали, в соседней русской церкви провели поминальную службу. Так незадолго до своей смерти Жак Ширак простился и с Россией.
Игорь Гашков