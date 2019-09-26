Президент, переводивший Пушкина на язык Мольера. Что связывало Жака Ширака с Россией

В возрасте 86 лет скончался Жак Ширак — пятый президент Франции, управлявший страной в течение 12 лет, с 1995 по 2007 год. Ширака называют "последним голлистом" — сторонником независимого курса как в отношении Соединенных Штатов, так и ЕС. Последний президент, при котором Франция не входила в военное командование НАТО, он высоко ставил хорошие отношения с Россией. На мысль о дружбе с Москвой его наводили воспоминания юности, когда в семье Ширак некоторое время жил "дядя Влади" — русский белоэмигрант Владимир Беланович. За беседами с ним Ширак выучил язык Пушкина и даже предпринял попытку перевести роман в стихах "Евгений Онегин" на французский язык. Встреча с Россией Сам Ширак рассказывал об этом так: в молодости его притягивала Индия. Преподавателей ее древнего наречия — санскрита — было немного. Ширак обратился к одному из них, Белановичу. Оказалось, его родным языком был русский. По прошествии нескольких недель педагог предложил сменить тему занятий. Обаяние Белановича было настолько велико, что Ширак бросил все и согласился.

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В 1997 году, выступая в рамках государственного визита в Санкт-Петербурге, откуда педагог был родом, французский президент посвятил ему свою речь. "Месье Беланович учил меня русскому языку, когда я был совсем юн. Он открыл для меня двери в мир русской литературы, написанной на невероятном языке, в котором легко находятся выражения для любой без исключения страсти, эмоции, чувства, любые интонации, идущие одновременно и от сердца, и от духа. Он научил меня читать Пушкина, что впоследствии навело меня на мысль сделать свой собственный перевод "Евгения Онегина" на французский". И Ширак взялся за дело. Когда работа подошла к концу, ему было 19 лет. Рукопись отправляли в несколько издательств, но без успеха. Будущий президент получил несколько отказов, остальные адресаты молчали. В 1974-м, когда Ширак поднялся по лестнице власти до поста премьер-министра, критики смягчились. Но в этот раз непреклонен был сам Ширак. "Как только я стал главой правительства, так сразу же в моем кабинете раздался звонок. На другом конце провода был представитель крупного издательства: "Ах, да! Господин премьер, мы только что обнаружили вашу невероятную работу — перевод "Евгения Онегина". Никаких сомнений, что мы готовы его опубликовать. В толк не возьмем, почему этого не сделали раньше. Но нам нужно, чтобы вы написали небольшое предисловие, в котором объяснили бы, почему взялись за перевод". Я ему ответил: послушайте, если вы не хотели публиковать рукопись, когда мне было 20 лет, то у вас не должно быть желания и сейчас, когда я премьер-министр". Так моя карьера в области литературного перевода приостановилась", — заключил свой рассказ Жак Ширак. Большая тройка: Париж — Берлин — Москва Избрание президентом в 1995 году позволило Шираку выстроить отношения с Россией в совершенно иной сфере: дипломатической. Успехи в этом направлении намного превзошли литературные. Время Ширака называют золотым веком российско-французского сближения, когда Париж все еще держал дистанцию по отношению к Вашингтону, а Москва не отдалилась от западного мира. Позиции России и Франции обнаруживали сходство: обе державы не устраивала гегемония США, а идеи Вашингтона о переустройстве Ближнего Востока и Кремль, и Елисейский дворец находили опасными.

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