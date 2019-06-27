FT: Путин рассказал, какими историческими деятелями восхищается

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что среди зарубежных политиков, с которыми ему приходилось общаться, очень серьезное впечатление на него произвел бывший президент Франции Жак Ширак.

Отвечая на вопрос в интервью британской газете Financial Times, кем из лидеров он больше всего восхищается, Путин сказал: "Петром I". На замечание, что царь уже умер, а речь в вопросе шла о современных политиках, президент заметил: "Он [Петр I] будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас. Мы будем жить до тех пор, пока будет жить наше дело".

"<…> Из тех людей, с кем я имел возможность общаться [среди зарубежных лидеров], на меня очень серьезное впечатление произвел бывший президент Франции господин Ширак", - продолжил Путин. Он назвал Ширака настоящим интеллектуалом, и настоящим профессором, а также очень интересным и очень взвешенным человеком.

"У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение, он умел его отстаивать, с уважением всегда относился к мнению партнеров", - заключил российский лидер.

Жак Ширак был президентом Франции в 1995-2007 годах.