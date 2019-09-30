В Гонконге сократили число торжественных мероприятий по случаю 70-летия КНР

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 сентября. /ТАСС/. Предстоящие 1 октября торжества по случаю 70-летия образования КНР в Гонконге пройдут скромно. Об этом сообщила служба протокола местной администрации.

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Из-за продолжающихся в городе протестов отменен праздничный салют над гаванью Виктория, а утренняя церемония поднятия флагов под звуки гимна на открытой площадке состоится без присутствия публики. В целях безопасности гости будут следить за трансляцией этого события на экранах внутри выставочного центра, где следом состоится прием.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лам, ключевые министры ее правительства, многие законодатели не будут присутствовать на этом мероприятии. В понедельник они вылетели в Пекин в составе делегации, в которую вошли свыше 240 человек, для участия в торжествах на площади Тяньаньмэнь, где во вторник состоится военный парад.

Сообщается, что Лам вернется в Гонконг вечером 1 октября через Шэньчжэнь, во время отсутствия ее будет замещать главный секретарь (главный министр) Мэттью Чжан.

В начале лета в городе вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы гонконгской администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции, которые периодически сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.

Очередные крупные антиправительственные выступления планируются 1 октября.