Эмиссар ООН посетит Дамаск для обсуждения работы Конституционного комитета

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. Сирийские власти ожидают в ближайшие несколько дней визита в Дамаск спецпосланника генерального секретаря ООН Гейра Педерсена для консультаций по работе Конституционного комитета, первая встреча которого состоится 30 октября в Женеве. Об этом сообщил в понедельник постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая на заседании Совета Безопасности.