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Кризис в Сирии
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Эмиссар ООН посетит Дамаск для обсуждения работы Конституционного комитета

Визит Гейра Педерсена ожидается в ближайшие дни, сообщил постпред Сирии при ООН

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. Сирийские власти ожидают в ближайшие несколько дней визита в Дамаск спецпосланника генерального секретаря ООН Гейра Педерсена для консультаций по работе Конституционного комитета, первая встреча которого состоится 30 октября в Женеве. Об этом сообщил в понедельник постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая на заседании Совета Безопасности.

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"Ждем в ближайшие несколько дней визит спецпосланника для консультаций по деталям работы Конституционного комитета", - сказал он.

Теги
СирияКризис в СирииПедерсен, Гейр
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