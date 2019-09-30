Иранская оппозиция сообщила, кто стоит за атакой на объекты Saudi Aramco

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Решение о проведении атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии приняло высшее руководство Ирана, а осуществляли ее силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). С таким утверждением выступил в понедельник на пресс-конференции в Вашингтоне представитель находящегося в оппозиции нынешним властям в Тегеране Национального совета сопротивления Ирана (НССИ) Алиреза Джафарзаде.

"Решение было принято верховным лидером Али Хаменеи, а все высшее руководство режима, в том числе высший командный состав КСИР, участвовало в планировании и осуществлении этой операции", - заявил он. По его словам, соответствующие данные были получены от представителей группировки "Моджахеддин-э халк" ("Организации моджахедов иранского народа"), которая действует на территории Ирана и политическим крылом которой является НССИ.

"Они получили эту информацию от своих собственных источников внутри режима, в том числе внутри КСИР", - пояснил Джафарзаде.

"Окончательное решение было принято 31 июля 2019 года на заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана", - утверждает он. "На заседаниях Высшего совета национальной безопасности председательствует президент [Ирана] Хасан Роухани, а [министр иностранных дел Ирана] Мохаммад Джавад Зариф является постоянным членом Высшего совета национальной безопасности", - подчеркнул Джафарзаде.

Роль КСИР в атаке

"Также на встрече был целый ряд командующих КСИР", - добавил представитель оппозиции. Двое из них, по его словам, не являются постоянными членами Высшего совета национальной безопасности. "Их позвали на эту встречу, потому что на них была возложена особая задача - атаковать Саудовскую Аравию", - утверждал Джафарзаде.

Подготовка атаки на нефтяные объекты якобы велась с территории провинции Хузестан на юго-западе Ирана. "Место, где они были размещены, называется Омидийе. Это небольшой город, рядом с которым также расположена военная база, она находится к северо-западу от него", - сообщил представитель оппозиции. "Это место, где были развернуты силы", - уточнил он.

По его словам, этот военный объект используют обычные подразделения ВС Ирана, а не КСИР. "Это не база КСИР, и это дает им хорошее прикрытие", - убежден Джафарзаде. По его версии, оппозиции также поступили данные из Ирана о том, что в Омидийе 22 сентября прибыли новые подразделения КСИР, однако информации о том, какие задачи на них возложены, нет.

Джафарзаде также добавил, что при атаке на объекты в Саудовской Аравии якобы использовались высокоточные крылатые ракеты Ya Ali, произведенные в Иране.