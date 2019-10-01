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CNN: адвокат Трампа неоднократно интересовался бизнес-связями Байдена на Украине

Телеканал приводит слова бывшего депутата Рады Сергея Лещенко. Он рассказал, что Рудольф Джулиани интересовался бизнес-активностью родственников Байдена на Украине и действовал в интересах Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Адвокат президента США Рудольф Джулиани неоднократно интересовался подробностями деятельности соперников Дональда Трампа, которую они проводят на территории Украины. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на двух граждан Украины, упомянутых в жалобе неназванного сотрудника американской разведки на разговор президентов США и Украины.

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Телекомпания приводит слова бывшего сотрудника посольства Украины в Вашингтоне Андрея Телиженко, который указал, что Джулиани в мае этого года провел с ним шестичасовую личную встречу в Нью-Йорке, на которой они обсуждали "ряд вопросов, включая бизнес-активность Хантера Байдена [сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена] на Украине". "Джулиани спрашивал в том числе о вице-президенте Байдене, о том, что я о нем думаю, какое у меня о нем мнение", - приводит CNN слова Телиженко.

Бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко, мнение которого приводит телеканал, также указал, что Джулиани интересовался бизнес-активностью родственников Байдена на Украине. "Это единственное, что интересовало Джулиани в отношении Украины. Получить информацию о Байдене и использовать ее в США", - приводит его мнение телекомпания. При этом Лещенко указал, что не сомневается в том, что Джулиани действовал по указанию и в интересах Трампа.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, Дональд
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