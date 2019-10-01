Глава МИД Белоруссии заявил, что Минск не стоит подозревать в стремлении "уйти на Запад"

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал Россию не подозревать Минск в попытках "уйти на Запад". Об этом он заявил в интервью РБК , опубликованном во вторник на сайте МИД.

"Никуда Беларусь не сoбирается уходить. Невозможно подняться вдруг всей страной и перенестись на Запад или в Северную Америку", - сказал он.

Дипломат отметил, что республика находится в центре Европы, а значит там и останется. По его словам, Минск исходит из того, что он должен иметь уравновешенные отношения со всеми направлениями света, пoнимая, что, конечно же, Москва для него является исключительнo важным, самым важным, главным и торгово-экономическим, и политическим, и иным партнером.

По его словам, Минск всегда говорил и будет говорить о том, что не собирается "дружить с кем-то за счет России, в ущерб России или против России". Макей напомнил, что об этом недавно говорил белорусский президент.

Дипломат усомнился, что российское руководство испытывает какую-то ревность относительно того, что Белоруссия пытается нормализовать отношения с западными странами, в том числе с США. По мнению Макея, отношения между Москвой и Вашингтоном куда более продвинутые, в том числе и институциональные. Министр отметил, что стороны проводят регулярные встречи на высшем уровне. Он указал на бессмысленность подозрений в отношении Белорусии в попытках уйти на Запад или еще куда-то.

"Никуда мы не убежим с тoго места, где мы находимся", - сказал Макей.