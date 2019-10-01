В Лондоне заявили, что план с альтернативой "бэкстопу" носит предварительный характер

ТАСС, 1 октября. Предложения Лондона по поиску альтернативы режиму "бэкстоп", который должен обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после выхода Великобритании из Евросоюза, носят предварительный характер и не являются ключевым элементом в переговорном процессе с Брюсселем. Об этом во вторник в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил британский министр юстиции Роберт Бакленд. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Соединенное Королевство передало ЕС неофициальные документы, касающиеся условий Brexit.

"Эти документы появились накануне вечером. Это очень предварительные документы, которые охватывают только часть вопроса, когда речь идет об ирландской границе", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени отметил, что Лондону необходимо представить более серьезные предложения по таможенному режиму между республикой и Северной Ирландией после Brexit.

Как информировала газета Daily Telegraph, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие несколько дней предложит ЕС свое видение альтернативы режиму "бэкстоп". Так, он намерен предложить ЕС создать единую экономическую зону на острове Ирландия, внутри которой будет возможно свободное перемещение продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Стороны также выработают общие таможенные правила для других категорий товаров, пересекающих границу между остающейся в ЕС Республикой Ирландия и выходящей из Евросоюза вместе с Великобританией Северной Ирландией. По данным ирландских СМИ, прорабатывается также возможность создания специальных "центров таможенного оформления" по обе стороны границы, но не на ней самой, что противоречило бы подписанному в 1998 году Белфастскому соглашению, которое сделало возможным политическое урегулирование североирландского конфликта.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.