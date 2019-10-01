Макрон заявил о полной поддержке продолжения работы делегации РФ в Совете Европы и ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что полностью поддерживает продолжение работы России в Совете Европы и его парламентской ассамблее.

"Я полностью поддерживаю сделанный выбор о том, чтобы Россия осталась в Совете Европы, поскольку я убежден, что российский народ близок к европейскому гуманизму, он сам участвовал в создании этого гуманизма", - сказал глава республики, выступая во вторник на заседании ПАСЕ. "Вы приняли соответствующее решение, и я без какой-либо наивности поддерживаю это решение", - добавил он, обращаясь к делегатам осенней сессии ассамблеи.

Франция в настоящее время является страной-председателем в Совете Европы.