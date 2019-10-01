Военный атташе в РФ: ядерные силы Китая сохраняются на минимально необходимом уровне

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пекин всегда сохраняет свои ядерные силы на минимально необходимом уровне, поэтому не планирует участвовать в переговорах по контролю над вооружениями вместе с Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил в интервью ТАСС военный атташе КНР в РФ генерал-майор Куй Яньвэй.

"Китай не будет участвовать в трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями между Россией, Китаем и США, - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. - Всем известно, что Китай неизменно придерживается политики национальной обороны, строго соблюдает принцип неприменения первым ядерного оружия, имеет крайне сдержанную позицию по развитию ядерного оружия, никогда не участвует в гонке вооружений любого формата. Наши ядерные силы всегда сохраняются на минимально необходимом уровне для государственной безопасности".

Вместе с тем, по его словам, Пекин активно участвует в международных переговорах и обсуждениях по контролю над вооружениями в рамках многосторонних механизмов, таких как ООН, Конференция по разоружению и заседание ядерной "пятерки". "Любые переговоры по контролю над вооружениями должны учитывать суммарную военную мощь всех стран и соблюдать основной принцип ненанесения ущерба безопасности ни одной из сторон", - указал он.

Куй Яньвэй подчеркнул, что на данном этапе требование к китайской стороне по участию в трехсторонних переговорах является "несправедливым и нерациональным". "США - страна с самым большим ядерным арсеналом в мире, и Вашингтон должен по-деловому нести ответственность за него, - пояснил военный атташе. - [Вашингтон должен] создать реальные условия для участия других стран в переговорах по ядерному разоружению, а не заниматься пустопорожней угрожающей риторикой и регулярно по поводу и без выходить из договора".