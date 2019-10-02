"Слуга народа" считает согласование "формулы Штайнмайера" лишь техническим шагом

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Парламентская фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" факт согласования "формулы Штайнмайера", которое состоялось накануне в Минске, считает исключительно техническим шагом, необходимым для проведения встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом в среду заявил глава фракции Давид Арахамия журналистам.

"Чтобы перейти в нормандский формат, был сделан технический шаг, и это дает надежду перейти в нормандский формат", - заявил он.

По информации депутата от "Слуги народа", представителя правительства в парламенте Ирины Верещук, встреча в нормандском формате должна произойти осенью - в октябре или ноябре.

Верещук так же, как и Арахамия, сделала попытку пояснить, что накануне в Минске не было подписано никакого кардинально меняющего ситуацию документа. "Формулы не было подписано никакой, ее, по сути, и нет, это устная договоренность", - утверждала она, добавив, что эта договоренность предусматривает "определенную модель при условии прекращения огня".

В свою очередь глава комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко сообщил, что среди условий для продолжения переговоров в нормандском формате Украина ожидает освобождения удерживаемых лиц и разведения сторон на линии соприкосновения. Он также озвучил "красные линии" проведения выборов в Донбассе. "Мы должны получить контроль над территориями, на которых будут происходить выборы в органы местной власти. Все эти "красные линии" четко очерчены президентом Украины Владимиром Зеленским", - отметил он, добавив, что глава государства их озвучил на встрече с руководителями фракций парламента.

Во вторник по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство, отметив, что "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".