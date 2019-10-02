Трамп надеется, что ему не придется публиковать стенограммы разговоров с другими лидерами

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил в среду надежду, что ему больше никогда не придется публиковать стенограммы телефонных разговоров с лидерами других стран, как это пришлось сделать в случае с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Когда я услышал эти ужасные истории [в прессе о разговоре с Зеленским], у меня не оставалось другого выбора, кроме как опубликовать стенограмму разговора, чего мне не очень хотелось делать. Я надеюсь, что мне не придется делать это снова", - сказал президент, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме перед переговорами с президентом Финляндии Саули Ниинистё.