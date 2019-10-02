Хантсман: решение об участии Трампа в праздновании 9 мая в Москве будет принято позже

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Решение о визите президента США Дональда Трампа в Россию для участия в праздновании 75-летия Победы будет принято в свое время. Об этом заявил посол США в Москве Джон Хантсман в интервью газете "Коммерсантъ" в преддверии своего отъезда из РФ.

По его словам, американский лидер считает отношения с Москвой приоритетными и полагает важным "держать каналы коммуникации открытыми". "Он с самого начала сказал, что хотел бы улучшить их, - напомнил Хантсман. - И решение [о визите в РФ для участия в памятных мероприятиях в Москве 9 мая] будет принято им в свое время. Давайте подождем".

Посол добавил, что визит президента России Владимира Путина в Вашингтон отменился в первой половине 2019 года из-за инцидента в Керченском проливе. "Не буду вдаваться в детали, но у нас были большие планы", - добавил он.

Ранее Путин пригласил Трампа на мероприятия по случаю 75-летия Победы во время их встречи, которая состоялась в японской Осаке на полях саммита Группы двадцати. Американский президент в свою очередь заявил, что очень серьезно обдумает это приглашение.