Устранение нарушений на участках отвода войск в Донбассе продлится 30 дней

ДОНЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. Процесс устранения нарушений в населенных пунктах Петровское и Золотое, включающий отвод сил и средств, противоминные мероприятия, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, продлится 30 дней. Об этом в среду сообщил представитель Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе контактной группы по безопасности Алексей Никоноров.

"На заседании контактной группы в Минске 1 октября стороны согласовали дату начала процесса устранения зафиксированных СММ ОБСЕ нарушений на ранее разведенных участках в районе Петровское и Золотое - это 7 октября. В этой связи условие семидневной тишины для начала мероприятий не применяется: процесс должен начаться с зафиксированной контактной группой даты - 7 октября. Проходить он будет в течение 30 дней синхронно и зеркально на двух участках", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Никоноров отметил, что с марта 2018 года украинская армия заняла свыше 50% площади пилотного участка разведения сил и средств в Петровском. "На данный момент обстановка непосредственно на участке №3 "Петровское - Богдановка" характеризуется нестабильностью: миссия ОБСЕ регулярно фиксирует нарушения режима прекращения огня, нахождение военной техники и вооруженных лиц в пределах участка и в пятикилометровой зоне вокруг него. С момента первого нарушения, зафиксированного наблюдателями СММ ОБСЕ 10 марта 2018 года, Вооруженные силы Украины заняли более 50% площади участка разведения", - сообщил он.

2 октября на встрече в Минске участникам контактной группы удалось согласовать график разведения сил и средств в Золотом и Петровском, процесс начнется 7 октября. Отвод войск является одним из условий проведения нового саммита "нормандской четверки".

Соглашение о разведении сил и средств на трех пилотных зонах безопасности на линии соприкосновения в Донбассе было достигнуто еще в 2016 году. Такие участки должны были появиться в районе населенных пунктов Станица Луганская, Петровское и Золотое. Однако лишь летом этого года удалось отвести войска в первом пункте.