Трамп: к подготовке жалобы на разговор с Зеленским мог быть причастен конгрессмен Шифф

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Данные, имеющиеся в распоряжении администрации США, показывают, что председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) мог быть причастен к подготовке жалобы по поводу июльского телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил в среду американский лидер на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме.

"Это свидетельствует о том, что Шифф - мошенник", - сказал он, комментируя публикацию газеты "Нью-Йорк таймс", согласно которой Шифф узнал о жалобе осведомителя на разговор Трампа с Зеленским за несколько дней до официальной передачи заявления. "Я думаю, это скандал, что он знал заранее. Я даже пойду немного дальше и скажу, что он, возможно, помогал писать ее (жалобу - прим. ТАСС)", - добавил Трамп.

Трамп призвал установить личность человека, который передал осведомителю данные, ставшие основой для его рапорта по поводу июльского телефонного разговора.

"Считаю, что поднимающего тревогу следует защищать. Если он правомерно поднимает тревогу", - отметил Трамп, "Однако он [разговор] был настолько невинный, что он им [украинцам] не повредил. Если уж на то пошло, то он им помог", - добавил президент США. "Поднявший тревогу был не прав", - подчеркнул он.

По словам Трампа, поднявший тревогу "или ничего не понял, все придумал, или лицо, передававшее информацию тому, кто поднял тревогу, действовало бесчестно". "И страна должна выяснить, кто был этим лицом, поскольку это лицо является, по моему мнению, шпионом", - заявил глава Белого дома.

Он выразил уверенность в том, что публикация текста разговора с Зеленским стала для его политических противников неожиданностью. "Они совершенно не думали, что я обнародую стенограмму беседы", - сказал он. "Лидеры Демократической партии были ошеломлены содержанием", - добавил американский лидер.

Разговор Обамы и Медведева

Трамп при этом призвал вместо его беседы с Зеленским вспомнить о состоявшемся в 2012 году разговоре экс-президента США Барака Обамы и Дмитрия Медведева, который в тот момент занимал пост президента России.

"Они [демократы] пытаются подвергнуть меня импичменту начиная с того самого дня, когда я был избран. Это длится уже три года. И знаете что? У них ничего не получилось. И это самый простой случай, потому что сейчас все основано на единственном разговоре. А как насчет разговора Обамы с президентом России [Дмитрием Медведевым], когда он сказал: "Передайте Владимиру [Путину] (бывшему в тот момент в статусе избранного президента РФ - прим. ТАСС), что я поговорю с ним после того, как завершатся выборы [в США]". Никто об этом не говорит. А именно об этом следует вспомнить. Вам должно быть стыдно, у нас самые нечестные СМИ, какие только можно себе представить", - обратился он к журналистам.

Разговор Обамы и Медведева, о котором вспомнил Трамп, состоялся на полях сеульского саммита по ядерной безопасности в 2012 году. Он не был предназначен для широкой публики, однако случайно был записан на телекамеры. В той беседе Обама попросил Медведева отложить урегулирование проблемы ПРО до ноябрьских выборов в США. "Это мои последние выборы", - напомнил он, добавив, что после переизбрания у него "будет больше гибкости" в решении этого вопроса.

О скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского

В США в конце сентября разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Белый дом ранее обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении сына Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.