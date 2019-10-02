Трамп: к подготовке жалобы на разговор с Зеленским мог быть причастен конгрессмен Шифф

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Данные, имеющиеся в распоряжении администрации США, показывают, что председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) мог быть причастен к подготовке жалобы по поводу июльского телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил в среду президент США на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме.

"Это свидетельствует о том, что Шифф - мошенник. Мне очень нравится этот вопрос!" - сказал Трамп, комментируя публикацию газеты The New York Times, согласно которой Шифф узнал о жалобе осведомителя на разговор Трампа с Зеленским за несколько дней до официальной передачи заявления. "Я думаю, это скандал, что он знал заранее. Я даже пойду немного дальше и скажу, что он, возможно, помогал писать ее [жалобу]", - добавил президент США.

"Я выражаю большое уважение The New York Times за то, что они опубликовали такой материал", - отметил глава Белого дома. "Это сенсация. Он знал задолго до того, как это произошло. Он также помог написать ее. Это жульничество", - подчеркнул президент.

Ранее Трамп предлагал арестовать Шиффа за государственную измену из-за искажения им фактов телефонного разговора президента США с Зеленским. Трамп подчеркнул, что законодатель зачитал в Конгрессе заявление, в котором содержались ложные и выдуманные факты.

Публикация NYT

Согласно публикации газеты, Шифф узнал о том, что один из сотрудников спецслужб собирается подать жалобу по поводу разговора Трампа с Зеленским, за несколько дней до того, как рапорт был официально составлен. Разведчик, по этой версии, сам вышел на контакт с одним из помощников Шиффа и в общих чертах рассказал ему, о чем речь. При этом, по утверждению помощников конгрессмена, сам текст жалобы ни они, ни Шифф заранее не видели.

"Как поступали другие осведомители со времен появления комитетов, находящихся под контролем республиканцев или демократов, этот осведомитель связался с нашим спецкомитетом, попросив совета в том, как ему составить рапорт о предполагаемых злоупотреблениях в сфере юридической ответственности разведывательного сообщества", - заявил NYT официальный представитель Шиффа Патрик Боланд. Он и другие источники газеты считают неверным предположение президента США о том, что Шифф не только знал, но и помог осведомителю написать жалобу.

При этом издание отмечает, что информация о готовящейся жалобе позволила Шиффу фактически застать врасплох исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра, который не подозревал, что кто-то в Конгрессе знает о существовании рапорта. Требование Шиффа предоставить законодателям документ стало большой неожиданностью для Магуайра и его помощников, которые якобы не хотели афишировать эту ситуацию.

Помимо этого, газета уточняет, что осведомителем был сотрудник Центрального разведывательного управления, первоначально он обратился к юрисконсульту ЦРУ за советом, как и с кем поделиться своими тревогами относительно слов Трампа. Информатору не понравился результат, поэтому он пошел в аппарат спецкомитета по разведке Палаты представителей. Работник аппарата, как и положено, зарегистрировал жалобу, порекомендовав нанять сведущего в подобных делах юриста. Сотрудник аппарата спецкомитета в общих чертах изложил суть жалобы Шиффу, но не раскрыл личность осведомителя.