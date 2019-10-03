Джонсон призвал Брюссель к гибкости по Brexit, пригрозив выходом из ЕС без сделки

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Евросоюз проявить готовность в достижении сделки по Brexit, заявив, что, в ином случае, Великобритания готова покинуть ЕС без соглашения вовсе. Об этом он заявил в четверг, представляя в Палате общин британского парламента детали своего нового предложения Брюсселю по Brexit, с которым он выступил накануне.

"Мы продемонстрировали огромную гибкость для того, чтобы достичь соглашения <...> Если наши европейские соседи решат не проявлять соответствующей готовности достичь сделки, тогда мы будем вынуждены покинуть ЕС 31 октября без сделки, и мы готовы сделать это", - сказал Джонсон.

Согласно новому плану Лондона, после переходного периода, намеченного за 31 декабря 2020 года, Северная Ирландия на четыре года останется в составе единого рынка ЕС, однако покинет европейский таможенный союз. Таким образом на ограниченное время появятся две границы - одна, регуляторная, пройдет между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании, другая, таможенная, появится между Северной Ирландией и Республикой Ирландией. В 2025 году североирландский парламент примет решение, продолжать ли ему такой формат отношений с ЕС или нет.

Джонсон пояснил, каким образом Лондон намерен обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия в ситуации, когда Северная Ирландия перестанет быть частью таможенной зоны ЕС. "Необходимости в проверках или в какой-то инфраструктуре не будет - ни на самой границе между Ирландией и Северной Ирландии, ни поблизости от нее",- сказал премьер. Вместо этого, сообщил он, проверка таможенных вопросов будет проводиться "электронным образом или в небольшом количестве случаев, когда это понадобится, - на территории предприятия-экспортера или на других этапах поставки товара".

ЕС пока официально не дала заключения новому предложению Джонсона, однако ранее Брюссель не раз с большим скептицизмом высказывался по поводу идеи электронного таможенного контроля, указывая на то, что подобных эффективно действующих технологий пока просто нет.

Оппозиция не поддержит план

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что не поддержит новый план главы правительства, так как он навредит бизнесу в Северной Ирландии. "Этот план несерьезный и нерабочий", - сказал он, предупредив, что "ни один депутат-лейборист не сможет поддержать этот безответственный план". Раскритиковал его и лидер фракции Шотландской национальной партии (ШНП) в Палате общин Иэн Блэкфорд.

"Он [Джонсон] никогда не получит разрешение на это Шотландии ", - заявил Блэкфорд.

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября со сделкой или без нее.