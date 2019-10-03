В Конгрессе признали, что дело до голосования по импичменту Трампа может и не дойти

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Дело до голосования в Палате представителей Конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа может и не дойти. Это признала в интервью телекомпании ABC , выпущенном в полном виде в эфир в четверг, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

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Она отрицательно ответила на прямой вопрос ведущего Джорджа Стефанопулоса о том, прошел ли инициированный ею процесс импичмента главы государства "точку невозвращения". "Неизбежно ли голосование по импичменту в Палате представителей?" - спросил у Пелоси Стефанопулос, который был у 42-го президента США Билла Клинтона сначала директором по коммуникациям, а затем старшим советником. "Не думаю. Нет", - сказала спикер нижней палаты Конгресса. В государственной иерархии США она занимает третий по значимости пост.

"Считаю, что мы просто будем двигаться вперед и следовать фактам", - отметила спикер Палаты представителей. "Нам следует собрать факты", - убеждена Пелоси.

При этом она также по существу подтвердила нежелание выносить на рассмотрение Палаты представителей полного состава даже резолюции, просто оглашающей уже принятое демократами решение начать официальное расследование с целью потенциального отстранения от должности Трампа. "Мы могли бы [это сделать], но не обязаны", - утверждала влиятельный законодатель. С ее точки зрения, "необходимости в этом нет".

24 сентября Палата представителей, контролируемая Демократической партией во главе с Пелоси, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.