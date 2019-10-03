Трамп заявил, что расследование по импичменту "разваливается" из-за лжи конгрессмена Шиффа

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что расследование, проводимое в рамках запущенной Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента, "разваливается на части", поскольку председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) скомпрометировал себя ложными заявлениями. Такую точку зрения американский лидер выразил в четверг во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида.

"Я могу сказать, что Шифф доказал, что является лжецом. Мы знали об этом на протяжении трех лет, потому что они уже три года пытаются провести импичмент. Он лжец, абсолютный лжец. Я оставлю этот вопрос юристам, пусть они решают, но все расследование разваливается на части", - сказал он.

В среду Трамп заявил о том, что данные, имеющиеся в распоряжении администрации США, показывают, что Шифф мог быть причастен к подготовке жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб по поводу июльского телефонного разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая и спровоцировала начало процедуры импичмента. Президент высказал предположение, что конгрессмен, "возможно, помогал писать ее". Ранее газета The New York Times сообщила, что Шифф узнал о намерении разведчика подать жалобу за несколько дней до того, как рапорт был официально составлен.

Трамп также предлагал арестовать Шиффа за государственную измену из-за искажения им фактов телефонного разговора с Зеленским. Трамп подчеркнул, что законодатель зачитал в Конгрессе заявление, в котором содержались ложная и выдуманная информация.

О скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского

Утверждения неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне и стали поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

После возникновения скандала Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении сына Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.