В Палате представителей считают, что переизбрание Трампа нанесло бы непоправимый урон США

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Избрание Дональда Трампа президентом на второй срок нанесло бы непоправимый ущерб Соединенным Штатам. С таким утверждением выступила в интервью телекомпании ABC , выпущенном в эфир в четверг, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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"Переизбрание Дональда Трампа причинило бы непоправимый урон Соединенным Штатам. Нам в нашей стране предстоит серьезно восстанавливаться и зализывать раны после того, что он уже натворил. А два срока... Это может быть непоправимо", - сказала влиятельный законодатель. В государственной иерархии США она занимает третий по значимости пост.

24 сентября Палата представителей, контролируемая Демократической партией во главе с Пелоси, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в ноябре 2020 года.