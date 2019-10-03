Источник: из Совета Европы могут исключать за несоответствие законов уставу организации

В виде предварительного проекта идея, подготовленная секретариатами КМСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), была непублично представлена Францией еще в конце августа, пояснил собеседник ТАСС. Она заключается в создании "вспомогательной трехсторонней процедуры реагирования на несоблюдение странами-членами уставных обязательств".

СТРАСБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Наличие в стране политических заключенных или несоответствие ее законодательства уставу Совета Европы (СЕ) могут стать одними из оснований для запуска механизма реагирования на нарушения устава организации, грозящего в случае невыполнения требований исключением из СЕ. Об этом сказал в четверг ТАСС источник в Совете Европы, знакомый с содержанием инициативы, выдвинутой французским председательством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ).

По данным источника, Париж рассчитывает получить одобрение КМСЕ до перехода председательства к Грузии 26 ноября 2019 года, чтобы процедура могла быть одобрена на январской сессии ПАСЕ и вступить в силу. "Целью процедуры заявлено содействие государствам в соблюдении их уставных обязательств путем побуждения через диалог и сотрудничество к принятию необходимых для этого мер", - уточнил он.

По его информации, инициатором процедуры вправе стать любой из трех институтов (КМСЕ, ПАСЕ и генсек), однако участвовать в ее выполнении должны все три уставных органа. "При этом решение о задействовании статей 8 и 9 устава СЕ (приостановка представительства в уставных органах и исключение из организации), согласно проекту, будет исключительно в компетенции КМСЕ", - сказал он.

Правила запуска

Если процедуру инициирует KMCE, по предлагаемым Францией правилам будет необходим "запрос любой страны-члена, поддержанный двумя третями стран". В случае с ПАСЕ потребуется принятие рекомендации двумя третями от присутствующих в зале при кворуме в одну треть (108 человек) от общего состава ассамблеи. Если механизм сочтет нужным запустить генсек, от него будет нужно "принятие мотивированного решения", рассказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос об основаниях для запуска, он пояснил, что таковыми могут считаться "нарушения уставных обязательств или неуважение к стандартам, фундаментальным принципам и ценностям СЕ". "К применению новой процедуры может привести несоблюдение хотя бы одного из принципов: верховенства права, гарантирования всем гражданам прав человека и плюралистической демократии, уважения международного права, в том числе принципа мирного разрешения споров, сотрудничества в реализации целей СЕ", - перечислил он.

Для ПАСЕ, согласно ее регламенту, основанием может также стать "несоблюдение странами-членами обязательств, взятых при вступлении в СЕ, и отказ от сотрудничества в рамках мониторинговой процедуры ассамблеи", отметил источник. Кроме того, при оценке серьезности нарушений странами уставных обязательств она может руководствоваться собственным списком вопросов, конкретизирующим обязательства в области прав человека, верховенства права и демократии, а также разработанным Венецианской комиссией СЕ "Контрольным списком вопросов для оценки соблюдения верховенства права".

Механизм применения

Реализация механизма предполагает официальное уведомление проштрафившегося государства путем совместного послания или совместного заявления, продолжил собеседник. Затем должен быть организован политический диалог высокого уровня: председатели КМСЕ и ПАСЕ, а также генсек СЕ должны в течение месяца "совершить совместный визит в эту страну для проведения встреч на высшем политическом уровне".

Механизм предусматривает принятие дорожной карты, которая будет готовиться генсеком по итогам визита и утверждаться всеми тремя сторонами. Оговаривается "реализация конкретных мер в четкие сроки". График будет определяться по согласию трех сторон "в зависимости от природы предлагаемых мер: например, для освобождения политзаключенного - короткий срок, для изменения законодательства - более длинный", сообщил источник.

В случае "недостаточного сотрудничества" страны Франция предлагает запускать специальную мониторинговую процедуру. По линии КМСЕ планируется направление специальных мониторинговых структур СЕ, включая Венецианскую комиссию (соответствие национального законодательства нормам и принципам СЕ), ГРЕКО (борьба с коррупцией), Европейский комитет против пыток, ГРЕВИО (имплементация конвенций по борьбе с домашним насилием), ГРЕТА (имплементация конвенций по борьбе с незаконным трафиком человеческих органов), комиссара СЕ по правам человека и других. "Вместе с предлагаемыми ими мерами должны определяться временные рамки по их исполнению", - сказал собеседник.

По линии ПАСЕ будет возможен запуск мониторинговой процедуры в любой из комиссий в рамках их компетенции. Генсек в свою очередь будет уполномочен предлагать стране программы технической помощи, а также инициировать специальное расследование в рамках статьи 52 Европейской конвенции по правам человека. Она предусматривает, что при получении просьбы от генсека каждая сторона соглашения "представляет разъяснения относительного того, каким образом ее внутреннее право обеспечивает эффективное применение любого из положений настоящей конвенции".

Доклады

В рамках реализации механизма будут презентоваться оценочные доклады. В случае с КМСЕ их будет готовить специальная рабочая группа, в которую может входить любая страна-член, за исключением той, в отношении которой ведется процедура. Группе будет отведен срок работы не более трех месяцев. В ПАСЕ тема будет рассматриваться в рамках доклада о деятельности ее бюро. Генсек должен будет представить "всеобъемлющий доклад на основе материалов мониторинговых процедур ПАСЕ и других структур СЕ, включая комиссара по правам человека и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), а также собственных визитов в страну", информировал источник.

Совместное заявление

По итогам осуществления процедуры может быть принято совместное трехстороннее заявление "в зависимости от достигнутого прогресса или в случае отсутствия диалога", отметил собеседник ТАСС. По линии ПАСЕ предусматривается принятие резолюции и рекомендаций, в том числе через процедуру срочных дебатов с предложением дальнейших действий. "В рекомендациях (они должны быть приняты двумя третьими голосов) ассамблея может предложить КМСЕ предпринять действия в соответствии со статьями 8 и 9 устава СЕ", - сообщил источник.

Что касается КМСЕ, то этот орган "может принять решение о введении санкций по статьям 8 (непременно в консультации с ассамблеей) и 9 (может, но не обязан консультироваться с ПАСЕ) устава СЕ, если в своем окончательном докладе специальная рабочая группа подтвердит нарушение статьи 3 устава СЕ (базовые права) и отсутствие прогресса в ходе политического диалога со страной".

По словам собеседника, французская сторона признает важность создания механизма приостановки и отмены процедуры, который мог бы быть задействован на любом этапе процедуры. "Однако на данный момент он четко не прописан", - констатировал он.