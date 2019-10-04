Белый дом направит Пелоси письмо о том, что может игнорировать запросы в рамках импичмента

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Белый дом собирается в пятницу направить письмо спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси о том, что может игнорировать запросы законодателей в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает в четверг новостной портал Axios .

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По данным его источников, Белый дом планирует направить письмо с обоснованием, что Трамп и его команда могут игнорировать запросы законодателей, пока формально Пелоси не заручится голосами всей Палаты представителей. В то же время Пелоси заявила, что по конституции поддержки всей палаты не требуется для начала импичмента. Администрация Белого дома пока не прокомментировала запрос портала.

В США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как утверждают политические оппоненты главы вашингтонской администрации, Трамп во время этой беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах, поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться помощью Киева в своих усилиях по переизбранию на второй срок.

Пелоси 24 сентября объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.