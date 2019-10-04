СМИ: в ходе протестов в Гонконге 14-летний подросток получил ранение

ТАСС, 4 октября. Четырнадцатилетний подросток был ранен выстрелом из боевого оружия в пятницу в ходе протестов в Гонконге. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на медиков.

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Пострадавший был госпитализирован. О состоянии его здоровья не сообщается.

По информации газеты, на данный момент неясно, был ли подросток ранен полицейским или другим участником демонстрации.

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм ввела запрет на ношение масок для участников протестов в рамках специального закона о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан еще в английские колониальные времена в 1922 году.