{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: иранские хакеры пытались совершить кибератаки против предвыборной кампании Трампа

По данным агентства, эти попытки не были успешными

ТАСС, 4 октября. Иранские хакеры пытались взломать учетные записи, связанные с предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа. Такое утверждение в пятницу опубликовало агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что попытки не увенчались успехом.

Ранее компания Microsoft заявила о том, что в пятницу выявила хакерскую деятельность, проистекающую, по ее мнению, из Ирана, целью которой являлся взлом учетных записей ряда представителей руководства США, а также участника президентской гонки.

Теги
СШАИранТрамп, Дональд
Акции протеста в Алжире
Алжирцы в ходе шествий потребовали смены политического режима и проведения честных выборов
Как сообщает TSA, участники акций отвергли предложенный властями вариант проведения президентских выборов 12 декабря 2019 года
Читать полностью