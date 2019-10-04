Демократы потребовали от Пенса к 15 октября предоставить материалы по Украине

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Демократы Палаты представителей Конгресса США затребовали от вице-президента США Майкла Пенса к 15 октября предоставить документы по Украине в рамках расследования дела об импичменте главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом говорится в опубликованном в четверг совместном письме председателей комитетов по иностранным делам, разведке, по надзору и правительственной реформе.

Законодатели запрашивают записи июльской беседы Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также детали встречи вице-президента с Зеленским 1 сентября в Варшаве, на которой, по утверждению глав комитетов, рассматривался вопрос о выделении Киеву военной помощи. "В рамках проводимого Палатой представителей расследования дела об импичменте мы требуем от вас предоставить документы к 15 октября, - отметили конгрессмены. - Публичные сообщения поднимают различные вопросы о том, какую роль вы могли играть [в давлении] президента на президента Украины. Согласно данным, представитель вашего аппарата мог непосредственно участвовать в телефонном разговоре 25 июля".

Как утверждают политические оппоненты главы вашингтонской администрации, Трамп во время беседы в июле пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах, поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться помощью Киева в своих усилиях по переизбранию на второй срок. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Как сообщала газета The Washington Post, один из ключевых советников Пенса присутствовал при этом телефонном разговоре. По данным источников издания, это означает, что вице-президент должен был получить стенограмму беседы в течение нескольких часов после ее завершения. При этом лица, близкие к Пенсу, настаивают, что он не имел понятия о приписываемых Трампу попытках оказать давление на Зеленского.