Reuters: демократы запросили у администрации Трампа документы по расследованию импичмента

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Демократы Палаты представителей Конгресса запросили в пятницу администрацию Белого дома предоставить документы в рамках расследования дела об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters .

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Соответствующее обращение составлено председателями комитетов по иностранным делам Элиотом Энгелом (демократ от штата Нью-Йорк), по разведке Адамом Шиффом (демократ от штата Калифорния), по надзору и правительственной реформе Элайджей Каммингсом (демократ от штата Мэриленд).

"Мы очень разочарованы, что президент Трамп поставил нас и всю страну в такое положение. Его действия не оставляют нам иного выбора, кроме как отправить запрос", - отмечают законодатели. Как заявил днем в пятницу Трамп, решение о том, нужно ли администрации США подчиняться запросу, примут юристы Белого дома.

В США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как утверждают политические оппоненты главы вашингтонской администрации, Трамп во время этой беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах, поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться помощью Киева в своих усилиях по переизбранию на второй срок.